Bagdad (AFP) Die irakische Regierung hat nach eigenen Angaben eine Zelle des Terrornetzwerkes Al-Kaida zerschlagen, die Giftgas herstellen wollte. Die Zelle habe an zwei Orten in der Hauptstadt Bagdad Anlagen zur Giftgasproduktion aufgebaut, sagte ein Sprecher des irakischen Verteidigungsministeriums am Samstag vor Journalisten. Die Gruppe aus fünf Al-Kaida-Mitgliedern wollte demnach Sarin- und Senfgas herstellen.

