Washington (dpa) - Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat eine weitere Hilfstranche für das hoch verschuldete Griechenland in Höhe von umgerechnet gut 1,7 Milliarden Euro freigegeben. Dies teilte der IWF am Freitag in Washington mit. IWF-Chefin Christine Lagarde sagte, Athen sei auf gutem Wege, sein Defizit in den Griff zu bekommen und die Ziele zu erfüllen. Sie rief Griechenland zu weiteren entscheidenden Schritten bei Reformen der Verwaltung auf.

