Kairo (dpa) - Syrische Regierungstruppen und Hisbollah-Kämpfer haben ihre Angriffe auf Rebellen in der Nähe der Kleinstadt Al-Kusair intensiviert. Die internationale Gemeinschaft müsse eingreifen, um die Verletzten in Al-Kusair zu retten, teilten die Syrischen Menschenrechtsbeobachter mit. Die eingeschlossenen Menschen hätten keinerlei medizinische Versorgung. Die Situation sei katastrophal. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind Tausende Zivilisten wegen der heftigen Gefechte in der Stadt eingeschlossen.

