Rio de Janeiro (dpa) - Tragisches Ende eines Favela-Besuches in Rio: Ein deutscher Tourist wurde in Rocinha, der größten Armensiedlung in Rio de Janeiro, angeschossen. Es soll sich um einen 25-Jährigen handeln. Er wurde bereits in einem Krankenhaus operiert. Die genauen Hintergründe der Tat sind noch unklar. Das Generalkonsulat in Rio ist eingeschaltet. Nach lokalen Medienangaben wollten der junge Mann und ein weiterer Deutscher nach einem Besuch der Christus-Statue die Favela Rocinha auf eigene Faust besichtigen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.