Venedig (dpa) - Angola ist mit dem Goldenen Löwen für den besten Pavillon bei der Kunst-Biennale in Venedig ausgezeichnet worden. Der Deutsch-Brite Tino Sehgal wurde von der fünfköpfigen Jury am Samstag in der Lagunenstadt zum besten Künstler der Schau gewählt. Den silbernen Löwen für den vielversprechendsten jungen Künstler bekam Camille Henrot aus Frankreich, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete.

Angolas Beitrag "Luanda, Encyclopedic City" zeigt ein Werk des Künstlers Edson Chagas. Der deutsche Beitrag ging nach der Auszeichnung 2011 dieses Mal leer aus. Noch bis zum 24. November können Kunstinteressierte den Gewinner-Pavillon, die Beiträge der 87 anderen teilnehmenden Länder und die Hauptschau "Il Palazzo Enciclopedico" in Venedig besichtigen. Die 55. Kunst-Biennale war am Samstagmorgen offiziell eröffnet worden.

