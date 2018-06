Nouakchott (AFP) Nach mehreren Jahren im US-Gefangenenlager Guantanamo sind zwei für unschuldig befundene Häftlinge am Freitag an ihr Heimatland Mauretanien überstellt worden. Die beiden Männer Mohamedou Ould Slahi und Ahmed Ould Abdel Aziz seien in Begleitung von US-Polizisten in Mauretaniens Hauptstadt Nouakchott eingetroffen, verlautete aus Sicherheitskreisen. Sie seien von der örtlichen Polizei in Empfang genommen und an einen unbekannten Ort gebracht worden.

