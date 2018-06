Mugello (dpa) - Jonas Folger startet am Sonntag beim Motorrad-Weltmeisterschaftslauf von Italien in Mugello zum dritten Mal in seiner Karriere von der Pole Position. Der Schwindegger schaffte im Qualifikationstraining der Moto3-Klasse kurz vor Schluss die schnellste Runde.

Dabei nutzte der Kalex-KTM-Pilot geschickt den Windschatten des WM-Führenden Maverick Vinales aus Spanien, der Zweiter wurde. Dritter Pilot in der ersten Reihe ist der Spanier Alex Rins.

Einen nicht für möglich gehaltenen dritten Platz und damit ebenfalls einen Startplatz in Reihe eins holte sich Marcel Schrötter in der Moto2-Kategorie. Der Pflugdorfer, der bislang in allen Rennen punktete, musste lediglich dem Briten Scott Redding und Takashi Nakagami den Vortritt lassen. Moto3-Weltmeister Sandro Cortese aus Berkheim kam auf Startplatz 15.

Einen Platz ganz vorn verpasste Stefan Bradl in der MotoGP nur knapp. Der Zahlinger war auf Honda kurz vor Ende des Qualifying Dritter, wurde dann aber noch auf Rang fünf zurückgedrängt. Die Pole Position erkämpfte sich der Spanier Daniel Pedrosa auf Honda vor seinem Landsmann und Titelverteidiger Jorge Lorenzo auf Yamaha. Dritter wurde der italienische Ducati-Pilot Andrea Dovizioso.