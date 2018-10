Die Urväter des Punkrock haben im Januar ihr 16. Studioalbum veröffentlicht. Die "True North"-Tour führt Bad Relgion auch nach Deutschland: Los geht es in Hamburg (05.06.), weiter in Dortmund (11.06.), Berlin (12.06.), Hannover (28.07.), Dortmund (29.07.) und Saarbrücken (30.07). Festival-Fans können die Amerikaner auch beim Rock am Ring und Rock im Park (07.-09.06.) erleben.

