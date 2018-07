Pokalfinale: Polizei rechnet mit "Fußballfest"

Berlin (dpa) - Im Vorfeld des DFB-Pokalfinales zwischen dem VfB Stuttgart und Bayern München geht die Polizei nicht von größeren Auseinandersetzungen von rivalisierenden Fans aus. "Wir rechnen mit einem Fußballfest", sagte ein Sprecher am Samstagmittag. Die Polizei werde mit genügend Beamten sowohl in der Stadt als auch am Stadion für Sicherheit sorgen. Tausende Fans werden im Laufe des Tages in Berlin erwartet. Das Olympiastadion ist mit mehr als 74 000 Plätzen ausverkauft. Bayern München kann den DFB-Pokal zum 16. Mal gewinnen, für Stuttgart wäre es der vierte Pokalsieg.

Australian-Open-Siegerin Asarenka im Achtelfinale von Paris

Paris (dpa) - Australian-Open-Siegerin Victoria Asarenka ist auch bei den French Open der Tennisprofis weiter im Rennen und hat das Achtelfinale erreicht. Die Weltranglisten-Dritte aus Weißrussland gewann am Samstag in Paris nach verlorenem ersten Satz noch 4:6, 6:3, 6:1 gegen die Französin Alizé Cornet. Nächste Gegnerin ist entweder Ex-Paris-Siegerin Francesca Schiavone aus Italien oder die frühere Wimbledon-Finalistin Marion Bartoli aus Frankreich.

WM-Dritter Pfeifer bei Box-EM in Minsk kampflos im Viertelfinale

Minsk (dpa) - Erik Pfeifer aus Lohne steht bei den Box-Europameisterschaften in Minsk bereits kampflos im Viertelfinale. Das ergab die Auslosung am Samstag. Im Limit des WM-Dritten im Superschwergewicht haben mit 14 die wenigsten Boxer gemeldet. Im Kampf um eine Medaille trifft Pfeifer am 5. Juni auf den Sieger des Duells zwischen Yusuf Acik (Türkei) und dem ehemaligen Europameister Sergej Kuzmin (Russland). Der Deutsche Boxsportverband (DBV) hat bis auf das Halbfliegengewicht alle Klassen besetzt und schickt insgesamt neun Boxer in das Turnier.

Wegen Dauerregens: Springreitturnier in St. Gallen abgesagt

St. Gallen (dpa) - Das internationale Springreitturnier in St. Gallen ist am Samstag wegen schlechten Wetters abgebrochen worden. "Die schweren Regenfälle der letzten Tage und Wochen haben den Reitplatz Gründenmoos derart stark strapaziert, dass die Gesundheit der Pferde bei einer Weiterführung des Turniers erheblich gefährdet worden wäre", teilten die Veranstalter auf ihrer Internetseite mit. Das deutsche Springreiter-Team hatte bereits zuvor auf die Teilnahme beim Nationenpreis verzichtet, weil der Start den Reitern und Bundestrainer Otto Becker zu riskant war.

Hacker fährt bei Ruder-EM souverän ins Finale

Sevilla (dpa) - Skiff-Ruderer Marcel Hacker ist bei den Europameisterschaften im spanischen Sevilla souverän ins Finale eingezogen. Der 36-Jährige aus Magdeburg setzte sich am Samstag auf dem Guadalquivir-Fluss im Halbfinale klar gegen Roel Braas (Niederlande) und Dani Fridman (Israel) durch. Größter Konkurrent am Sonntag im Kampf um die Goldmedaille ist der Olympia-Zweite Ondrej Synek (Tschechien), der das zweite Halbfinale gewann.

Deutsche Kanuten bei EM-Generalprobe zum Auftakt mit zwei Siegen

Posen (dpa) - Ohne mehrere Leistungsträger sind die deutschen Kanuten mit zwei Siegen in den letzten Weltcup der Saison gestartet. Bei der internationalen Generalprobe für die Europameisterschaften Mitte Juni in Portugal fuhren Olympiasieger Sebastian Brendel und Max Hoff am Samstag auf der Regattastrecke im polnischen Posen die beiden Erfolge für die Mannschaft von Bundestrainer Reiner Kießler ein.

Deutsche Volleyballerinnen: Nur Niederlagen in Montreux

Montreux (dpa) - Deutschlands Volleyballerinnen haben sich ohne Erfolgserlebnis vom internationalen Turnier in Montreux verabschiedet. Das Team von Bundestrainer Giovanni Guidetti kassierte am Samstag beim 0:3 (19:25, 19:25, 21:25) in der Platzierungsrunde gegen China die vierte Niederlage im vierten Spiel und verpasste damit den Einzug in die Partie um Rang fünf am Sonntag.

Erdmann/Matysik erreichen Halbfinale bei World-Cup-Finale

Campinas (dpa) - Das deutsche Beachvolleyball-Duo Jonathan Erdmann und Kay Matysik aus Berlin steht im Halbfinale beim World-Cup-Finale. Im brasilianischen Campinas gewannen die beiden ihre Vorrunden-Gruppe und spielen am Samstag (Ortszeit) gegen die Olympia-Zweiten von London, Alison Cerutti und Emanuel Rego aus Brasilien. Bei den Frauen unterlag das deutsche Team Katrin Holtwick und Ilka Semmler aus Essen im Semifinale den Amerikanerinnen Jennifer Kessy und April Ross mit 1:2 Sätzen.

Obergföll und Heidler siegen bei Diamond League in Eugene

Eugene (dpa) - Beim Diamond-League-Meeting der Leichtathleten im amerikanischen Eugene/Oregon haben Christina Obergföll und Betty Heidler für zwei deutsche Siege gesorgt. Die Olympiazweite Obergföll entschied am Freitag (Ortszeit) im Hayward-Field das Speerwerfen mit dem Meetingrekord von 67,70 Meter für sich und kam zum zweiten Erfolg innerhalb einer Woche. Hammerwurf-Weltrekordhalterin Heidler setzte sich mit starken 75,21 Meter gegen die gesamte Weltelite durch und verwies die polnische Europameisterin Anita Wlodarczyk (74,73 Meter) auf Rang zwei.