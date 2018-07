Berlin (dpa) - Die milliardenteuren Wahlkampfversprechen von Kanzlerin Angela Merkel werden in der CDU nicht nur verteidigt, sondern auch skeptisch gesehen. Mehrere CDU-Bundestagsabgeordnete bezweifelten in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung", dass die Vorhaben schnell finanzierbar sind - was Merkel allerdings auch nicht in Aussicht gestellt hat. So sagte etwa der Haushaltsexperte der Unionsfraktion, Norbert Barthle, die Konsolidierung des Haushalts habe absolute Priorität. Das wisse auch die Kanzlerin.

