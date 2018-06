Berlin (dpa) - Neue heftige Regenfälle sind angesagt. Die Hochwassergefahr wächst. Die Menschen in den gefährdeten Regionen packen an: Sie füllen Sandsäcke und stapeln sie als Bollwerk gegen die Wassermassen. Mit einer Entspannung der Lage ist frühestens am Montag zu rechnen.

