Grimma (dpa) - Die Stadt Grimma an der Mulde verzichtet beim aktuellen Hochwasser vorerst auf eine Evakuierung der Innenstadt. Das teilte der Krisenstab am Samstag auf Anfrage mit. In den vergangenen Stunden habe sich die Lage bei sinkenden Wasserständen etwas entspannt, sagte eine Sprecherin.

Die vorliegenden Wetterdaten würden zunächst keine Räumung erfordern. Allerdings könnte der Wasser in der Nacht auch wieder leicht steigen. Entspannung wurde auch aus Chemnitz und Zwickau signalisiert. In Dresden stieg die Elbe leicht an. Dort steht allerdings noch nicht einmal das Terrassenufer unter Wasser.