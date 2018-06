Berlin (dpa) - Die Hochwasserlage im Süden und Osten Deutschlands verschärft sich. Noch mehr Regenfälle sind für Sonntag angekündigt. Die Orte an den Flüssen bereiten sich auf steigende Fluten vor.

Dauerregen zum meteorologischen Sommeranfang ließ bereits am Samstag größere und kleinere Flüsse weiter anschwellen und über die Ufer treten. Viele Wetterstationen meldeten binnen 24 Stunden mehr als die Hälfte des durchschnittlichen Niederschlags des gesamten Monat Mai. "Regenmacher" ist Tief "Frederik". Erst am Dienstag soll es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) weitgehend heiter und trocken werden.

Starker Regen und Überflutungen verursachten viele Unfälle. Bundesstraßen und mehrere Autobahn-Abschnitte wurden gesperrt. Auf der Autobahn 8 bei Pforzheim trat die Enz über die Ufer und überschwemmte einen Teil der Fahrbahn. Bei Karlsruhe waren die Autobahn 5 und die Bundesstraße 10 nach Erdrutschen blockiert. Viele Keller liefen voll Wasser.

In Sachsen verzichtete die Stadt Grimma vorerst auf eine Evakuierung der Innenstadt. Doch am Sonntag würden in den Mulden wieder steigende Wasserstände erwartet, sagte Anne Matthies vom Landeshochwasserzentrum in Dresden. In Grimma war die Vereinigte Mulde in der Nacht zum Samstag über die Ufer getreten und hatte mehrere Straßen überschwemmt.

In Sachsen-Anhalt verschärfte sich die Lage weiter. Nach Saale und Weißer Elster stiegen auch an der Mulde die Wasserstände. Die Deiche hielten, sagte ein Sprecher des Innenministeriums der dpa. Sehr viel Regenwasser dürfe jedoch nicht mehr dazukommen. Allerdings wurden im Einzugsgebiet der drei Flüsse bis Sonntagmorgen Regenfälle mit einer Intensität von bis zu 80 Liter pro Quadratmeter erwartet. Örtlich wurde schon die höchste Warnstufe 4 ausgerufen.

In Thüringen stieg die Zahl der Pegel, an denen die höchste Alarmstufe galt, bis Samstagnachmittag von sieben auf zwölf Stationen an. Nördlich von Erfurt lief die Gera über einen aufgeweichten Deich. Wasser strömte auf umliegende Wiesen. Der mit Sandsäcken abgestützte Damm selbst halte aber noch, sagte ein Sprecher des Kreis-Krisenstabs.

In Bayern bereitete sich die Stadt Passau auf Überschwemmungen vor, auch in Regensburg drohte die Donau über die Ufer zu treten. Der Pegelstand der Donau in Passau sei auf gut 7,60 Meter gestiegen, sagte eine Polizeisprecherin. Der Höchststand werde für Sonntag oder Montag erwartet, die Stadt rechnet mit einem Pegelstand über neun Metern. Normal liegt er bei rund 4,50 Meter.

Auch Elbe und Rhein schwellen weiter an. Auf der rund 30 Kilometer langen Strecke zwischen Rheinfelden in der Schweiz und der Schleuse Kembs wurde die Rhein-Schifffahrt eingestellt. Bei Maxau nahe Karlsruhe erreichte das Hochwasser die Sieben-Meter-Marke. Auch dort sollten die Schiffe gestoppt werden. Der Höchststand von 9 Metern wird in der Nacht zum Montag erwartet. Auf dem Neckar fahren zwischen Stuttgart und Heilbronn seit Freitag keine Schiffe mehr. Auch auf dem Main in Würzburg wurde die Schifffahrt eingestellt.

Mit einer Entspannung der Lage ist laut DWD frühestens am Montag zu rechnen. "Im Alpenbereich ist es denkbar, dass in den nächsten 36 Stunden sogar bis zu 200 Liter pro Quadratmeter herunterkommen", sagte Dirk Mewes vom DWD.

Viele Bauern fürchten derweil um ihre Ernte. Die Landwirte können ihre nassen Wiesen nicht mähen und somit kein Futter für Rinder und Kühe einholen. Kartoffeln drohen im nassen Boden zu verfaulen und der Mais wachse nicht mehr. Spargelbauern hätten bis zu 60 Prozent Ernteausfall, Erdbeerbauern gehe es nicht besser. Der bayerische Finanzminister Markus Söder (CSU) hat bereits allen Hochwasseropfern schnelle und unbürokratische Hilfe versprochen.

In Baden-Württemberg ist ein 46-jähriger Bauarbeiter in einem Hochwassergebiet verschollen. Die Polizei nimmt an, dass der Mann am Freitag in Bad Urach in die Fluten eines Nebenflusses der Erms stürzte, sagte ein Sprecher. Die Suche war bislang erfolglos.

Pegelstände deutschlandweit

DWD-Vorhersage

Informationen der Schweizer Rheinhäfen

Wasser- und Schifffahrtsamt des Bundes