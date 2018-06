Berlin (AFP) Auf Wunsch der Politik verstärkt die Deutsche Bahn (DB) die Videoüberwachung an ihren Bahnhöfen. Bahn-Chef Rüdiger Grube kündigte am Sonntag an, der Konzern werde in den kommenden fünf Jahren 40 Millionen Euro in neue Kameras investieren. "Sicherheit steht für uns an erster Stelle", erklärte Grube. Die Kameras sollen an "Schwerpunktbahnhöfen" installiert werden, wo viele Fahrgäste an- und abreisen. Die Bahn will in den kommenden Wochen zusammen mit den Sicherheitsbehörden festlegen, welche Bahnhöfe das sind.

