Berlin (AFP) Die Führung der kriselnden Kaufhauskette Karstadt kommt einem Bericht der "Bild am Sonntag" zufolge am Dienstag zu einem "Krisengipfel" in der Essener Konzernzentrale zusammen. Bei der Sitzung gehe es um die "existenzbedrohende Krise" des Konzerns, der hohe Verluste schreibt, berichtete die Zeitung unter Berufung auf Unternehmenskreise. Die 86 Warenhäuser steckten tief in den roten Zahlen - nur die 28 Karstadt-Sport-Filialen und die drei Luxus-Kaufhäuser in Berlin, Hamburg und München liefen besser.

