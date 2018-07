New York (AFP) Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) hält sich am Montag zu Gesprächen bei den Vereinten Nationen in New York auf. Neben einem Treffen mit UN-Generalsekretär Ban Ki Moon stand auch ein Gespräch mit dem Präsidenten der UN-Vollversammlung, Vuc Jeremic, auf dem Programm. Außerdem plant Westerwelle, an der Zeremonie zur Unterzeichnung des ersten globalen Waffenhandelsabkommens teilzunehmen. Die Vollversammlung hatte den Vertrag, der weltweite Standards für Geschäfte mit konventionellen Waffen schaffen soll, Anfang April verabschiedet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.