Berlin (SID) - Ehrenpräsident Franz Beckenbauer hat die Verdienste von Sportvorstand Matthias Sammer um den Triple-Triumph von Fußball-Rekordmeister Bayern München gewürdigt. "Ohne den Anteil der anderen zu schmälern: Er hat den größten Anteil", sagt er nach dem 3:2 im DFB-Pokal-Finale gegen den VfB Stuttgart bei Sky.

Sammer "kam in einer Situation, wo die Mannschaft und der Klub am Boden waren. Wenn man so eine enttäuschende Saison hinter sich hat wie die letzte, dann ist das normalerweise sehr nachhaltig. Aber es war nicht so. Ich habe von Anfang an gesagt: Die beste Verpflichtung in den letzten Jahren war Matthias Sammer. Er hat die Mannschaft wieder aufgerichtet, natürlich im Verbund mit Jupp Heynckes und seinen Leuten. Matthias Sammer hat einen ganz, ganz großen Anteil daran, dass der FC Bayern heute da ist, wo er immer hin wollte."

Sammer (45) trat seinen Job im vergangenen Sommer als Nachfolger von Christian Nerlinger an - und gewann gleich in seinem ersten Jahr an der Isar alle möglichen Titel.