Livorno (SID) - Der frühere deutsche U21-Nationalspieler Giuseppe Gemiti hat mit AS Livorno die Rückkehr in die erste italienische Fußball-Liga geschafft. Livorno gewann das Relegations-Rückspiel gegen den FC Empoli im eigenen Stadion 1:0 (1:0) durch einen Treffer des brasilianischen Torjägers Paulinho (32.), nachdem das Hinspiel 1:1 geendet hatte. Der Ex-Frankfurter Gemiti, der in der Startelf stand, war bereits 2011 mit Novara Calcio in die Serie A aufgestiegen, hatte aber die Klasse nicht halten können und war nach Livorno gewechselt.

Livorno, das zuletzt 2009/10 erstklassig spielte, folgt Sassuolo Calcio und Hellas Verona ins Oberhaus, die als Meister und Vizemeister direkt aufgestiegen waren.