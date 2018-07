Washington (dpa) - Joachim Löw hat öffentliche Irritationen über einen möglichen zeitnahen Abschied von Oliver Bierhoff aus der Sportlichen Leitung der Fußball-Nationalmannschaft beendet. Der Manager werde "definitiv" mindestens bis zur Weltmeisterschaft in Brasilien sein Amt bekleiden, versicherte der Bundestrainer in Washington. Bierhoff hatte in einem Interview über seine Zukunft nach Auslaufen seines Vertrages im Sommer 2014 sinniert. Das habe "ein bisschen Wellen geschlagen", sagte Löw.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.