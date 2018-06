Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 3. Juni:

23. Kalenderwoche, 154. Tag des Jahres

Noch 211 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Zwillinge

Namenstag: Hildburg, Juan Román, Karl, Morand

HISTORISCHE DATEN

2012 - Bei einer Flugzeugkatastrophe in Lagos (Nigeria) kommen alle 153 Insassen ums Leben. Weitere 10 Menschen sterben am Boden.

2008 - Zur Eröffnung des Welternährungsgipfels in Rom fordert UN-Generalsekretär Ban Ki Moon entschlossene Maßnahmen im Kampf gegen den Hunger in der Welt.

2003 - Archäologen entdecken in Magdeburg Überreste des Doms von Kaiser Otto dem Großen (912-973).

1998 - Nach dem Bruch eines Radreifens prallen im niedersächsischen Eschede mehrere Waggons eines ICE gegen eine Straßenbrücke. 101 Menschen sterben.

1993 - Die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA entscheidet, dass alle rezeptfreien Antirauchmittel auf dem US-Markt wegen ihrer Wirkungslosigkeit nicht mehr ausgeliefert werden dürfen.

1973 - Während einer Luftfahrtmesse in Paris explodiert ein sowjetischer Überschallflieger vom Typ "TU 144" und stürzt auf ein Dorf. 14 Menschen sterben.

1968 - Der amerikanische Pop-Art-Künstler Andy Warhol wird in seinem Büro in New York von einer Frauenrechtlerin niedergeschossen und schwer verletzt.

1943 - In Paris wird das Drama "Die Fliegen" von Jean-Paul Sartre uraufgeführt.

1098 - Ritter des Ersten Kreuzzugs erobern Antiochia (heute Antakya in der Türkei). Sie hatten die Stadt seit Oktober 1097 belagert.

AUCH DAS NOCH

1995 - dpa meldet: Ein gelbgeflecktes Spechtpaar mit großem Appetit auf die Schaumisolierung am Treibstofftank der "Discovery" zwingt die US-Raumfahrtbehörde NASA, den Start der Raumfähre bis auf weiteres zu verschieben.

GEBURTSTAGE

1968 - Serdar Somuncu (45), deutsch-türkischer Schriftsteller, Schauspieler und Kabarettist

1963 - Anica Dobra (50), serbische Schauspielerin ("Honigmond")

1958 - Margot Käßmann (55), deutsche Theologin

1928 - Donald Judd, amerikanischer Maler, Bildhauer und Architekt, gest. 1994

1828 - August Förster, deutscher Schauspieler und Regisseur, Direktor des Burgtheaters in Wien, Mitbegründer und Leiter des Deutschen Theaters in Berlin, gest. 1889

TODESTAGE

1988 - Anna Mahler, österreichisch-amerikanische Bildhauerin und Malerin, geb. 1904

1963 - Nazim Hikmet, türkischer Schriftsteller ("Menschenlandschaften"), geb. 1902