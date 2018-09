London (AFP) Aus Protest gegen die Abschlachtung von Dachsen im Südwesten Englands hat Queen-Gitarrist Brian May am Samstag hunderte schwarz-weiß-gekleidete Demonstranten durch die Londoner Innenstadt geführt. Es gebe "nicht einen einzigen Grund" für die Tötungen in den Gebieten Gloucestershire und Somerset, erklärte der 65-jährige Musiker, der 235.000 Unterschriften gegen die Aktion bei Premierminister David Cameron einreichte. Es sei nun an der Zeit und im öffentlichen Interesse, dass Cameron umdenke und die "monströse Abschlachtung" stoppe, forderte May.

