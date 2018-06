Istanbul (dpa) - Nach den heftigen Protesten in der Türkei haben heute mehrere hundert Menschen in Istanbul gegen Ministerpräsident Erdogan demonstriert. Die Protestierer harrten bei Regen auf dem Taksim-Platz aus, während die Stadtreinigung Barrikaden räumte, wie Augenzeugen berichten. Die Polizei hielt Abstand, hatte aber einen Wasserwerfer in der Nähe des Platzes. Die Protestwelle hatte sich entzündet, als Menschen in Istanbul gegen die Zerstörung des Gazi-Parks für ein umstrittenes Bauprojekt protestierten.

