Rom (AFP) - (AFP) Unter dem Eindruck der staatlichen Sparzwänge in Italien ist die traditionelle Militärparade zum Tag der Republik weit weniger pompös ausgefallen als üblich. Auf Panzer, Militärfahrzeuge und Kavallerie wurde am Sonntag beim diesjährigen Festzug durch Rom komplett verzichtet. Auch die Flugzeugstaffel, die bislang stets Italiens Nationalfarben Grün, Weiß und Rot am Himmel abgebildet hatte, blieb diesmal am Boden. Alle 3300 Soldaten und zivilen Sicherheitskräfte mussten zu Fuß an der Ehrentribüne vorbei defilieren, auf der Staatspräsident Giorgio Napolitano ihre Grüße entgegennahm.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.