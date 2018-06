Brüssel (dpa) - Die Schlacht um die syrische Kleinstadt Al-Kusair wird immer heftiger. International steigt die Sorge um die Zivilisten, die zwischen den Fronten in Lebensgefahr sind. Die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton hat sich entsetzt über das Ausmaß der Gewalt in Al-Kusair gezeigt. Laut einer Erklärung vom Abend in Brüssel mahnte Ashton die Konfliktparteien. Es müsse möglich sein, Verletzte und Zivilisten zu evakuieren. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind Tausende Zivilisten wegen der heftigen Gefechte in der Stadt eingeschlossen.

