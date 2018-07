Bad Homburg (SID) - Carolin Hingst hat als erste deutsche Stabhochspringerin die Norm für die WM in Moskau (10. bis 18. August) erfüllt. Die zweimalige deutsche Meisterin aus Mainz sprang bei den hessischen Landesmeisterschaften in Bad Homburg die geforderten 4,60 m. Nur drei Springerinnen liegen in der Weltrangliste vor der 32-Jährigen.