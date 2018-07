Loutraki (SID) - Der finnische VW-Werkspilot Jari-Matti Latvala hat bei der Rallye Griechenland seinen ersten Sieg für den Wolfsburger Hersteller eingefahren. Der 28-Jährige hatte beim sechsten WM-Lauf nach 14 Wertungsprüfungen 1:50,0 Minuten Vorsprung auf den spanischen Citroën-Fahrer Dani Sordo. Dritter wurde Thierry Neuville (Belgien) im Ford Fiesta RS mit 2:14,1 Minuten Rückstand.

WM-Spitzenreiter und Latvala-Markenkollege Sébastien Ogier (Frankreich) war am Sonntag am schnellsten unterwegs, hatte aber keine Chance mehr auf eine Spitzenplatzierung. Ein technischer Defekt am Freitag hatte Ogier eine zehnminütige Zeitstrafe eingebracht, der 29-Jährige wurde Gesamtzehnter (10:10,3). WM-Serienchampion Sébastien Loeb (Frankreich/Citroën) war in Hellas nicht am Start.