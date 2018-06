Ramallah (AFP) Palästinenserpräsident Mahmud Abbas hat nach Angaben eines Regierungsvertreters den Präsidenten der Universität Al-Nadschah von Nablus, Rami Hamdallah, mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt. Abbas habe Hamdallah am Sonntagabend am Sitz der Palästinenserbehörde in Ramallah empfangen, teilte der Vertreter weiter mit. Der Uni-Präsident, der gleichzeitig auch Generalsekretär der Zentralen Wahlkommission ist, tritt die Nachfolge des international angesehenen Regierungschefs Salam Fajad an.

