Sevilla (SID) - Der Deutschland-Achter hat seine goldene Serie fortgesetzt. Das Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes (DRV) gewann nach drei WM-Titeln und dem Olympiasieg in London auch bei den Europameisterschaften in Sevilla Gold. Im Finale setzte sich der seit 2008 bei internationalen Großereignissen ungeschlagene Deutschland-Achter in 5:59,00 Minuten vor Polen (6:00,31) und den Niederlanden (6:00,93) durch.

Neben dem deutschen Paradeboot holten auf dem Guadalquivir auch die Doppelvierer der Männer und Frauen den EM-Titel. Karl Schulze (Dresden), Paul Heinrich (Rostock), Lauritz Schoof (Rendsburg) und Tim Grohmann (Dresden) siegten in 6:07,41 Minuten vor Polen (6:09,51). Britta Oppelt (Berlin), Annekatrin Thiele (Leipzig), Carina Bär (Heilbronn) und Julia Richter (Berlin) verwiesen in 6:45,01 Minuten die Niederlande (6:48,67) souverän auf den zweiten Platz.

Der deutsche Einer-Meister Marcel Hacker hat den Gewinn seines ersten EM-Titels derweil verpasst. Der 36-Jährige vom SC Magdeburg musste sich im Finale in 7:40,75 Minuten dem tschechischen Olympiazweiten Ondrej Synek (7:36,35) deutlich geschlagen geben. Silber gab es auch für die Olympiasechsten Kerstin Hartmann/Marlene Sinnig (Ulm/Krefeld) im Zweier ohne Steuerfrau, den Leichtgewichts-Doppelzweier mit Lena Müller/Anja Noske (Ulm/Saarbrücken) und den Achter der Frauen. Bronze holte der Vierer ohne Steuermann.