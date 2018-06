Sevilla (SID) - Der deutsche Männer-Doppelvierer ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden und hat nach seinem Olympiasieg 2012 bei den Ruder-Europameisterschaften in Sevilla erneut Gold gewonnen. Karl Schulze (Dresde), Paul Heinrich (Rostock), Lauritz Schoof (Rendsburg) und Tim Grohmann (Dresden) siegten in 6:07,41 Minuten vor Polen (6:09,51).

Zuvor hatte der Frauen-Doppelvierer dem Deutschen Ruderverband (DRV) den ersten Titel in Sevilla in den 14 olympischen Klassen beschert. Britta Oppelt (Berlin), Annekatrin Thiele (Leipzig), Carina Bär (Heilbronn) und Julia Richter (Berlin) verwiesen in 6:45,01 Minuten die Niederlande (6:48,67) deutlich auf den zweiten Platz. Bei den Olympischen Spielen in London hatte der Doppelvierer im vergangenen Jahr Silber geholt.