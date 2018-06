Campinas (SID) - Die deutschen Beachvolleyball-Meister Jonathan Erdmann und Kay Matysik (Berlin) haben beim mit 150.000 Dollar dotierten World-Cup-Finale im brasilianischen Campinas die Bronzemedaille verpasst. Im Spiel um Platz drei am Sonntag unterlag das Duo den Letten Martins Plavins/Janis Smedins klar mit 0:2 (18:21, 14:21) und mussten sich nach dem Durchmarsch in der Gruppenphase am Ende mit Rang vier begnügen.

Im Finale setzten sich die brasilianischen Silbermedaillen-Gewinner von London, Alison Cerutti und Emanuel Rego, mit 2:1 gegen die US-Amerikaner Jacob Gibb/Casey Patterson durch. Alison/Emanuel hatten im Halbfinale die bis dahin ungeschlagenen Erdmann/Matysik besiegt.

Am Samstag hatten sich die deutschen Meisterinnen Katrin Holtwick und Ilka Semmler aus Essen Bronze gesichert. Das Turnier ist der Abschluss des Continental Cups. Pro Nation treten die in der Weltrangliste bestplatzierten Männer- und Frauen-Duos an.