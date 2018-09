Nischni Nowgorod (SID) - Für den deutschen Meister Patrick Dogue hat das Weltcup-Finale der Modernen Fünfkämpfer am Samstag im russischen Nischni Nowgorod ein schmerzhaftes Ende genommen. Kurz vor Beginn des Reitwettkampfes wurde der Potsdamer von einem französischen Athleten aus dem sehr engen Abreiteplatz gedrängt und musste nach einem Sturz ins Krankenhaus eingeliefert werden. Dogue zog sich laut einer ersten Diagnose einen Meniskusriss zu und muss mindestens vier Wochen pausieren. "Das ist sehr traurig, Patrick konnte nichts dafür", sagte Bundestrainer Axel Stamann.

Auch für den zweiten deutschen Starter Alexander Nobis lief der Wettbewerb nicht optimal. Der Berliner landete mit 5532 Punkten nur auf Position 26. Den Sieg sicherte sich der Franzose Valentin Prades (5920).

In der abschließenden Mixed-Staffel belegte Nobis dagegen mit 5760 Punkten gemeinsam mit der deutschen Vize-Meisterin Janine Kohlmann (Potsdam) den starken dritten Platz. Für das Duo war es nach Rang zwei im chinesischen Chengdu bereits die zweite Mixed-Medaille in der laufenden Weltcup-Saison. Der Sieg ging erstmals an das lettische Team Elena Rublevska/Deniss Cerkovskis (5812).