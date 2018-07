Prag (AFP) Die Überschwemmungen nach heftigen Regenfällen haben mindestens zwei Menschen in Nachbarländern Deutschlands das Leben gekostet: In Tschechien kam am Sonntag eine Frau ums Leben, als reißende Fluten ihr Landhaus in der 30 Kilometer von Prag entfernten Ortschaft Trebenice zum Einsturz brachten. Im österreichischen St. Johann im Pongau wurde nach einem Bericht der Nachrichtenagentur APA ein Arbeiter durch einen Erdrutsch getötet. Die Behörden beider Länder suchen zudem weiter nach Vermissten.

