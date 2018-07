New York (AFP) Die USA und China haben einem Medienbericht zufolge regelmäßige Gespräche auf hoher Ebene über Internetsicherheit und Industriespionage vereinbart. Laut "New York Times" soll das erste Treffen im Juli stattfinden. "Wir brauchen einige Normen und Regeln", zitierte das Blatt einen ranghohen US-Vertreter, der an den Vereinbarungen beteiligt war.

