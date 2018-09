Offenbach (dpa) - Trotz der teilweise dramatischen Hochwasserlage in Teilen von Deutschland nähert sich der Sommer. Der Dauerregen im Süden und Osten lässt im Laufe des Montags langsam nach, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte.

Gleichzeitig setzt sich von Westen her allmählich leichter Hochdruckeinfluss durch. Damit bleibt es im Westen und Norden vielfach trocken. Mit der Sonne steigen auch die Höchsttemperaturen auf bis nahe 20 Grad. Nur in den Regengebieten schaffen sie es kaum über 10 Grad.

"Im Laufe der Woche setzt sich das freundliche und zumeist trockene Wetter mehr und mehr in ganz Deutschland durch. Auch die Temperaturen steigen langsam weiter", erklärte der DWD-Meteorologe Helmut Malewski. Am Mittwoch kann das Thermometer am Oberrhein bis zu 23 Grad anzeigen. Der Wind weht am Montag im Norden noch in Böen, in anderen Gebieten und an den Folgetagen nur schwach bis mäßig aus nördlichen Richtungen.

