Peking (dpa) - Beim Brand in einer Geflügelschlachterei sind in China mindestens 112 Menschen ums Leben gekommen. 54 wurden verletzt, wie die Regierung der Provinz Jilin in Nordostchina berichtet. Das Feuer brach am Morgen in einem Betrieb in der Stadt Dehui aus. Wie viele Menschen vermisst werden, ist unklar. Mehr als 300 Arbeiter seien zum Zeitpunkt des Unglücks in der Fabrik gewesen, berichteten Augenzeugen der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua. Es habe einen lauten Knall, schwarzen Rauch und Stromausfall gegeben. Rund 100 Arbeitern sei die Flucht gelungen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.