Peking (dpa) - Bei einem Brand in einem Geflügelverarbeitungsbetrieb sind in Nordostchina mindestens 43 Menschen ums Leben gekommen. Das Feuer brach in einer Schlachterei in der Stadt Dehui aus, wie das chinesische Staatsfernsehen CCTV berichtete. Augenzeugen berichteten von Explosionen. Die Feuerwehr habe den Brand inzwischen unter Kontrolle und versuche, die Opfer zu bergen, meldeten Staatsmedien. 41 Menschen wurden verletzt. Aus Angst vor austretenden Chemikalien wurden die Häuser im Umkreis evakuiert.

