Berlin (AFP) Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner (CSU) hat den von Hochwasser betroffenen Landwirten Hilfe zugesagt. "Die Situation ist besorgniserregend, Höfe und Felder stehen unter Wasser", erklärte Aigner am Montag in Berlin. "Die heftigen Regenfälle und das Hochwasser haben viele Landwirte und ihre Familien in eine schwierige Lage gebracht." Ihr Ministerium verschaffe sich gegenwärtig einen ersten Überblick über die Schäden. "Dann wird entschieden, wo und wie geholfen werden kann", erklärte Aigner. "Klar ist: Wir werden die Landwirte nicht im Regen stehen lassen", fügte sie hinzu.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.