Berlin (AFP) Deutschland will kleine und mittlere Unternehmen in Spanien mit einem Darlehen in Höhe von 800 Millionen Euro unterstützen. Entsprechende Pläne gehen aus einer Unterrichtung des Bundestags-Haushaltsausschusses durch das Bundesfinanzministerium hervor, die der Nachrichtenagentur AFP am Montag in Berlin vorlag. Die bundeseigene Förderbank KfW soll demnach ermächtigt werden, ein Globaldarlehen dieses Umfangs an ihr spanisches Pendant ICO zu geben.

