Brüssel (AFP) Die EU-Kommission hat Deutschland und andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union aufgefordert, mehr Angebote für Kinderbetreuung zu schaffen. "Die Mitgliedstaaten müssen sich dahinter klemmen, wenn sie das Beschäftigungsziel von 75 Prozent, auf das sie sich verpflichtet haben, verwirklichen wollen", mahnte EU-Justizkommissarin Viviane Reding am Montag in Brüssel. Die Quote soll im Jahr 2020 erreicht werden.

