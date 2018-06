Berlin (AFP) Der Prozess im Verfahren wegen des tödlichen Angriffs auf Jonny K. auf dem Berliner Alexanderplatz ist am Montag vom Berliner Landgericht ausgesetzt worden. Wie das Gericht am Montag mitteilte, ist die mögliche Befangenheit eines Schöffen der Grund für die Gerichtsentscheidung. Die Verhandlung soll am Donnerstag "unter Mitwirkung eines anderen Schöffen" neu beginnen, hieß es in der Erklärung des Gerichts weiter. Die bisherige Beweisaufnahme müsse "vollständig wiederholt werden".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.