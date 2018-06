München (AFP) Rund zwei Monate vor Inkrafttreten des Rechtsanspruchs auf einen Kita-Platz fehlen offenbar vor allem in süddeutschen Städte noch Plätze. Laut einer am Montag vom Nachrichtenmagazin "Focus" veröffentlichten Umfrage unter den 52 größten deutschen Städten klafft vor allem in Baden-Württemberg, Bayern und Hessen eine Lücke zwischen den bereitgestellten Plätzen und den Wünschen der Eltern. Bundesfamilienministerin Kristina Schröder (CDU) mahnte, auf die Qualität der Betreuung zu achten.

