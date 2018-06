Berlin (AFP) - (AFP) Unionsfraktionsvize Michael Fuchs (CDU) hat seine vom Staat Aserbaidschan bezahlte Vortragsreise nach Baku im vergangenen Jahr gegen Kritik verteidigt. Das Land sei ein "für Deutschland wichtiger Wirtschaftspartner im Kaukasus", erklärte Fuchs am Montag auf AFP-Anfrage. Er habe sich während der Reise "bewusst auch mit Vertretern der Opposition getroffen". In diesen Gesprächen habe er den "Eindruck gewonnen, dass es die Regierung in Aserbaidschan ernst meint mit dem zivilgesellschaftlichen Transformationsprozess und insbesondere einer Annährung an den Westen", führte Fuchs weiter aus.

