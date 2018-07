New York (Vereinigte Staaten) (AFP) Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) kann sich vorstellen, dass die geplante internationalen Friedenskonferenz für Syrien erst im kommenden Monat ausgerichtet wird. "Wenn sie erst im Juli stattfindet, dann ist das besser, als wenn sie überhaupt nicht stattfindet", sagte Westerwelle am Montag in New York. Je schneller die Konferenz stattfinde, desto besser sei dies aber für die Menschen in dem Bürgerkriegsland.

