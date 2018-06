Chicago (SID) - Stanley-Cup-Sieger Los Angeles Kings ist in den Play-offs der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL unter Druck geraten. In Spiel zwei der best-of-seven-Serie im Finale der Western Conference unterlag der Titelverteidiger bei den Chicago Blackhawks mit 2:4 und liegt vor dem ersten Heimspiel am Dienstag 0:2 zurück. Chicago, NHL-Champion von 2010, hat in Kalifornien schon die Chance, sich den ersten Matchball zu erspielen.

Andrew Shaw (2.) und Brent Seabrook (20.) brachten die Gastgeber im ersten Spielabschnitt mit 2:0 nach vorn, Bryan Bickell (28.) und Michal Handzus (30.) bauten die Führung im Mitteldrittel mit einem Doppelschlag aus. Die Treffer der Kings durch Jeff Carter (39.) sowie Tyler Toffoli (59.) waren zu wenig.

"Es gibt einen Grund, warum diese Jungs den Stanley Cup gewonnen haben", warnte Bickell: "Wir müssen fokussiert bleiben und unser Spiel spielen."