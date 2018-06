New York (dpa) - Zum Kinostart in den USA und Kanada ist der neue Film von Will Smith und Sohn Jaden nur auf dem dritten Platz in den Charts gelandet.

"After Earth" spielte nach Angaben des Branchendienstes "Box Office Mojo" zwar an seinem ersten Wochenende 27 Millionen Dollar (knapp 21 Millionen Euro) ein. "Die Unfassbaren – Now You See Me" war aber noch eine Million besser. Den Spitzenplatz hielt aber der Raserfilm "Fast & Furious 6" mit gut 34,5 Millionen - und das schon an seinem zweiten Wochenende.

Die Kinozahlen im Überblick