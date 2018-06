Köln (SID) - Der Formel-1-Rennstall Ferrari sieht sich im Reifenstreit zu unrecht im Fokus der Ermittlungen durch den Weltverband FIA und hat erneut auf den möglicherweise illegalen Reifentest durch den Rivalen Mercedes hingewiesen. "Die Situation ist eindeutig, seitdem ein Team eine klare Regel gebrochen hat", teilte ein Ferrari-Sprecher auf Anfrage des Online-Magazins Autosport mit: "Das ist der einzig wichtige Aspekt. Alles andere sind irrelevante Details." Im Vorfeld des Großen Preises von Monaco (26. Mai) war bekannt geworden, dass Einheitshersteller Pirelli Tests auf dem aktuellen Mercedes-Boliden W04 durchgeführt hatte.

Die FIA forderte nun neben Mercedes aber auch Ferrari zu einer Stellungnahme auf, da die Italiener nach dem Bahrain-Rennen im April ebenfalls mit Einheitshersteller Pirelli getestet hatten. Die Scuderia hatte aber offenbar einen Wagen von 2011 verwendet, die FIA-Richtlinien verbieten lediglich Tests mit aktuellen Boliden und solchen aus dem Vorjahr.

Mercedes und Pirelli stützen sich derweil weiterhin auf eine eigene Vereinbarung mit der FIA, die es dem Hersteller erlaubt, die Teams zu bis zu 1000 Testkilometern auf einem "repräsentativen" Auto einzuladen. So wolle man auch weiterhin vorgehen, um die Reifen für 2014 zu entwickeln. "Wir peilen weitere Tests an", sagte Pirelli Motorsport-Direktor Paul Hembery: "Wir befinden uns bereits in Gesprächen mit weiteren Teams." Sebastian Vettels Team Red Bull Racing und Ferrari hatten offiziell Protest gegen das Vorgehen von Mercedes eingelegt. Der Weltverband könnte die Angelegenheit nun vor das höchste FIA-Gericht bringen.