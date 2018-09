Paris (AFP) Ausstaffiert mit Clown-Masken haben zwei Männer in Nordfrankreich versucht, ausgerechnet ein Zivilfahrzeug der Polizei zu klauen. Anwohner hatten die Verdächtigen, die geparkte Autos aufbrechen wollten, in Seclin in der Nähe der nordfranzösischen Stadt Lille bemerkt und die Polizei alarmiert, wie diese am Montag mitteilte. Daraufhin hatten sich die Polizisten mit ihrem Zivilfahrzeug vor Ort eingefunden.

