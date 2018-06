London (dpa) - José Mourinho ist wie erwartet neuer Trainer des FC Chelsea. Der 50 Jahre alte Portugiese kehrt nach sechs Jahren zu dem englischen Fußball-Club zurück. Er unterzeichnete einen Vertrag über vier Jahre.

"Er war, ist und bleibt eine ungemein populäre Person bei diesem Club und jeder hier freut sich darauf, wieder mit ihm zusammenzuarbeiten", sagte Vorstandschef Ron Gourlay am Montag in einer Pressemitteilung.

Wochenlang war mit dem Comeback von "The Special One" bei dem Londoner Verein gerechnet worden. Bevor der Verein es offiziell gemacht hatte, hatte Mourinho in der Aufzeichnung einer TV-Sendung gesagt: "Das Leben ist schön und kurz, und man muss das Beste für sich selbst suchen."

Für Chelsea hatte Mourinho bereits von 2004 bis 2007 gearbeitet. Die Fans an der Stamford Bridge verehren ihn noch immer. Er gewann mit dem Verein sechs Titel und wurde damit zum erfolgreichsten Trainer der Historie des FC Chelsea.

Der Weg war frei für Mourinho, nachdem es trotz des erstmaligen Gewinns der Europa League nur beim Interims-Engagement von Rafael Benitez geblieben war. Bei Real Madrid war unterdessen die Ära Mourinho vorzeitig zu Ende gegangen.