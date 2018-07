Frankfurt/Main (dpa) - Nach dem umstrittenen Polizeikessel bei den Blockupy-Protesten inFrankfurt mehrt sich die Kritik am Vorgehen der Sicherheitskräfte. "Nach Darstellung der Medien scheint der Einsatz der Polizei unverhältnismäßig gewesen zu sein", erklärte Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD).

"In den nächsten Tagen und Wochen muss dieser Samstag aufgearbeitet werden." Die Polizei hatte am Samstag rund 900 Demonstranten über Stunden eingekesselt und so die Hauptkundgebung der kapitalismuskritischen Bewegung verhindert.

Die Landtagsfraktionschefin der hessischen Linken, Janine Wissler, erhob schwere Vorwürfe gegen das Innenministerium in Wiesbaden. "Man hat diese Eskalation ganz bewusst gewollt. Ich glaube, dass das von höchster Stelle mit geplant wurde", sagte sie dem Radiosender hr1.