Santo Domingo (dpa) - Vier Jahre nach Ausbruch der weltweiten Schweinegrippe-Pandemie sind in der Dominikanischen Republik neue Fälle der Influenza-Erkrankung festgestellt worden. Fünf Personen seien in den letzten sechs Wochen an dem H1N1-Virus gestorben, berichten dominikanische Medien. Nach ersten Fällen in Nordamerika hatte sich das H1N1-Virus ab April 2009 rasant weltweit ausgebreitet. Im Juni 2010 stufte die Weltgesundheitsorganisation die Seuche als eine globale Pandemie ein. Die WHO geht weltweit von über 18 000 Todesfällen in Verbindung mit dem H1N1-Virus aus.

